La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús no han presentado síntomas de Covid-19 tras el recontagio del mandatario.

Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano, señaló que, aunque “no tienen contagio” de coronavirus ella y su hijo se aislaron dentro de Palacio Nacional como medida de precaución.

“Estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa”, señaló en redes sociales.

También agradeció las muestras de cariño y buenos deseos para la pronta recuperación de López Obrador.

Gutiérrez Müller llamó a no caer en pánico y tener una dieta balanceada ante la aparición de la variante Ómicron.

“Escuchamos a las autoridades sanitarias y por ello tenemos la certeza de que esta variante Ómicron se presenta casi como una gripe común”.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, apuntó que Beatriz Gutiérrez y su hijo Jesús “seguramente tomaron todas las medidas preventivas” ante el recontagio de López Obrador.

El presidente López Obrador envió un mensaje desde su oficina durante la conferencia matutina en el que aseguró sentirse bien y apuntó que no necesitará hospitalización.

“Voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, si no, como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Lo más importante es no vencerse, hay que echarnos para adelante. Tenemos como protección al creador, la ciencia, y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México”, refirió.

