Falla recolección de basura por camiones descompuestos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Trabajos urgentes de mantenimiento a los camiones de basura ocasionó que se retrasara el servicio de recolección, el cual quedará normalizado entre jueves y viernes de esta semana, aseveró el Secretario de Servicios Públicos del Municipio Mauricio Valdez Sánchez.

“Fueron muchas circunstancias, no quiero echar culpas a nadie porque tampoco es justo, no pude publicar porque me enfermé de covid, de pedir permiso a la ciudadanía”.

“Dimos mantenimiento a los camiones porque los traemos muy lastimados, entonces, paro camiones, se conjuga con que me enfermo, se nos complicaron mucho las cosas, pero créanme que estamos sacando la chamba”.

Valdez Sánchez destacó que ya está sacando del taller de mantenimiento los camiones que se mandaron a mantenimiento preventivo y correctivo.

“Sí hubo una diferencia, la semana pasada traíamos 17, 18 camiones, otra vez ya traigo 22, 23, yo espero para este viernes, jueves ya traer los 26, 27 camiones que es lo que traíamos para la batalla de Ciudad Victoria y volver a normalizar”.

“Fue una toma de decisión de mantenimientos preventivos y correctivos”, reiteró.