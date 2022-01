Reynosa, el diamante de Cabeza de Vaca

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Como todos sabemos, los protagonistas formales son: César Verástegui del PAN, Américo Villarreal Guerra de Morena y Arturo 10 de MC. Tres marcas electorales que ya están dando color, de si tienen con queso sus quesadillas.

Cada cual con su estilo comiendo entraña popular, mientras que la sociedad electoral observa con pasión datos y dichos que por estas fechas están muy calientes, y más en Reynosa, el llamado Diamante de Tamaulipas.

Joya de todos los candidatos, del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de los partidos, en una ruta al cinco de junio porque solamente ahí está el 20 por ciento del potencial de votos posible.

Para dónde será ese porcentaje, no hay varita mágica y esta semana, desde que Mario Delgado… con todas sus letras, eliminó a Maki Ortiz y otros, la duda es para dónde serán esas rentas. Y ahí, que cada quien especule y sacie sus calenturas.

Que se imaginen, porque no hay muchos caminos y aquí se los comparto con afán de edificar escenarios.

-Que se quede arriba de la barda, viendo como la polarización elimina distancias, como para sumarse, ya lo señalamos hace semanas, a El Truco.

2.- Que sea bujía en partidos como el Movimiento Ciudadano, para avanzar en su proyecto político electoral de mediano y largo plazo.

3.- Que ceda a las presiones federales, que ya se advierte que si no “se orilla pa la orilla”, su hijo Carlos Peña, alcalde de Reynosa, puede pagar las consecuencias y por lo tanto, manita de puerco a jalar pro Morena.

Esos son básicamente los dos caminos. Realice usted todas las variables como para llenar sus humedades, en tanto “morimos” por ver, la primera encuesta formal de careo de los candidatos de las dos coaliciones.

La de El Truko con Verástegui, del PAN, PRI y PRD; la de Américo Villarreal de Morena, PVEM y PT; y de MC con Arturo Diez Gutiérrez.

Dos ofertas abiertamente polarizadas. Truko y Américo, que ya cada quien tendrá sus datos personales, que son válidos y sublimadores, pero aún faltara por ver, el cómo se desarrollan todas las partes de un proceso, como el de Tamaulipas, donde todo vale.

La percepción, el territorio, los medios, la organización, los tiempos, los talentos, los dineros, así que todavía hay muchas fábulas que contar. De Reynosa y todo el Tamaulipas que está en conflicto y abierta ebullición.

Pero además, de otros sitios que Morena da por anticipado que son, absolutamente suyos y yo, como es la semántica política de estos tiempos, tengo otros datos.

Informes con que no son personales, pero que tienen que ver, no con señales no fotográficas, o discursivas, si no, con movimientos de los capitanes de cada municipio, que como ya comentamos, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Avanzamos.

Lo mejor de cada casa…

a).- Y ayer se realizó la conferencia de prensa con Arturo Diez Gutiérrez como precandidato de MC al gobierno de Tamaulipas, asegura va a recorrer el estado “para encontrarme con lo mejor de esta tierra, estoy seguro de que los buenos somos más y quiero encontrarlos para ponernos en movimiento juntos”.

Se acabó pues los que algunos le han criticado, un transitar como turista electoral. Nos enteraremos de sus proyectos y sus objetivos y ya como insistió veremos los datos de las encuestas formales.

b).- Y ayer tomó posesión como senador de Tamaulipas en substitución de Américo Villarreal el también doctor Faustino López Vargas.

c).- Y vaya que creció la presión del círculo cercano o cuadro chico de AVA para que Mario Delgado a su vez presione a AMLO para que RGV deje la posición a OS como la promovieron a la salida de JR.

Veremos… que como muchos ya reportaron en otras entidades, pasó lo mismo. El ganón (a) en turno, merced las encuestas, hicieron la misma “pidencia”. Veremos que resuelve “el alfa y el omega”:

Del cuarto piso.- El covid ya tiene en rojo a todo Tamaulipas y de Carmen Lilia Canturosas a Mario López todos en alerta máxima, suplicando que la población atienda las indicaciones sanitarias.

Y claro que de las aportaciones importantes es la cobertura que el Gobierno de Tamaulipas está haciendo para vacunar al Magisterio del norte de la entidad en el Valle de Texas.

Conozco a muchos profes que por su propio resorte, no esperanto la agenda salvadora de AMLO y ya procedieron en Texas a vacunarse porque el Coronavirus en todas sus versiones mata.

