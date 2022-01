Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las cuentas bancarias de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la posibilidad de que sea extraditada a México desde Reino Unido.

Macías, ex esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, no podrá acceder a sus recursos financieros hasta que se determine su situación jurídica en Europa, posiblemente el 17 de febrero.

Karime Macías es acusada de presuntamente participar en el desvió de más de 100 millones de pesos cuando era titular del DIF Veracruz.

Con información de: noticieros.televisa.com