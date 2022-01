Nuevo récord histórico de casos covid en Tamauliupas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Al subrayar que Tamaulipas se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico color rojo, la Secretaría de Salud confirmó mil 284 pacientes positivos a covid-19 y siete fallecimientos asociados a complicaciones graves.

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa hizo un llamado urgente a la población a evitar movilizaciones innecesarias.

Molina Gamboa recomendó quedarse en casa el mayor tiempo posible y que una sola persona realice las compras, no exponer a los más vulnerables a un contagio, no saludar de mano, abrazo o beso.

Asimismo, recomendó mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes, evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias y completar el esquema de vacunación Covid e influenza.

La titular de la SST subrayó que Tamaulipas se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico color rojo.

La Secretaria de Salud en el Estado pidió atender en todo momento las recomendaciones emitidas por el Gobierno de Tamaulipas para continuar enfrentando la emergencia sanitaria y no bajar la guardia con el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.