Carta a los dirigentes partidistas

Mauricio Zapata.-

Estamos a poco de que inicien las campañas para la gubernatura.

No engañen a la gente desde ahora.

No se burlen de la inteligencia del elector. No se vale.

Y es que con el pretexto de que su partido siempre está preocupado por todos los sectores de la población, pero en especial de “los más vulnerables” que son los que votan, hacen ustedes de todo.

No se vale que los engañen organizando bingos con trastes comprados a 16 pesos en Waldos y que con ello les garantizan una mejor vida. No se vale que los engañen organizando jornadas de asistencia social, para cortarles el pelo, vacunar a sus chuchos, regalarles aspirinas o paracetamol o que vaya un abogado y escuche sus quejas (y que al final no les resuelve nada).

No se vale que le den una bolsa de dulces a los niños con tal de que sus papás estén contentos y le den el voto al partido político que organizó la piñata, ni que les lleven un payaso para divertirlos media hora.

No se vale que les den una despensa con un kilo de frijol, uno de arroz, uno de maseca, galletas de animalitos y un sobre de atole, que eso no les quita el hambre y, en cambio, ellos lo usan para chantajearlos.

No, señores. Pónganse a trabajar en organizar una verdadera estrategia. En preparar a verdaderos cuadros que nos permitan tener una opción clara cuando acudamos a las urnas.

Por favor no hagan circo. Permítanos ver campañas serias y de altura. Está de más decirles cuáles son las principales problemáticas que padecen los tamaulipecos y ellos quieren escuchar propuesta claras, quieren escuchar soluciones.

La gente, si bien se entretiene viendo los dimes y diretes de ustedes y sus adversarios, traten de que ese tema no sea el principal en sus discursos. La población en general quiere escuchar proyectos nuevos, no los mismos de siempre y que al final de cuentas nunca cumplen.

La gente quiere partidos serios, debate de altura. No busquen proyectos populistas que a corto plazo les atraigan votos, no, busquen soluciones.

Queremos que se pongan a chambear en serio. Que preparen una campaña que convenza al elector mediante un buen proyecto, no el mismo de siempre.

No queremos que vituperen al adversario para ver si así lo detesta la gente. Queremos verlos trabajar, escuchar a la población; ver qué necesitan.

La idea es que no le den a la gente atole con el dedo, ya están hartos de eso. Hay quien se pregunta si aún vale la pena vivir en esta entidad.

No hagan que la gente se aleje más de las urnas. Hagan un buen proceso electoral. La gente se los va agradecer.

EN CINCO PALABRAS.- Y la débil democracia también.

PUNTO FINAL.- “No hay peor ciego que el político en campaña”: Cirilo Stofenmacher.

Twitter: @Mauri_Zapata