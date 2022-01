Cerca de 200 mil personas no tienen vacuna anticovid en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio de la cuarta ola de casos de covid-19 en Tamaulipas hay cerca de 200 mil personas que debieran estar vacunados y no acudieron a aplicarse ninguna dosis, reveló la secretaria de Salud en el estado Gloria Molina Gamboa.

“No sé si todos sean reacios a vacunarse o no, pero lo que nos marcan las estadísticas es que hay cerca de 200 mil tamaulipecos que debieron vacunarse y que no están vacunados”.

La Secretaria de Salud de Tamaulipas señaló que esto no es algo nuevo y ocurre no solamente con la aplicación de las dosis de la vacuna contra el virus SARS CoV2 covid-19.

“Como en todo el tiempo y en todas las épocas y con todas las vacunas que tiene el sistema de salud, siempre hay personas que no creen en este beneficio, y se muestran renuentes a vacunarse”.

Molina Gamboa señaló que aun cuando desde el inicio de la pandemia el Gobierno del Estado a aportado cerca de 90 millones de pesos para la adquisición de pruebas, y se le hacen las pruebas al IMSS, al Issste, y a todas las personas”, dijo; “la sugerencia y recomendación en este momento es que solo acudan los que tienen síntomas, no se realizarán pruebas a personas asintomáticas”.

Cabe señalar que Molina Gamboa señaló que al día de hoy la ocupación hospitalaria a nivel estado se encuentra en un 26 por ciento