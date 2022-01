Reveló que fue abusado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (Agencias)

El controversial tiktoker conocido como Kunno, fue parte de una de las entrevistas que realiza Alex Montiel (El Escorpión Dorado) para su canal de YouTube, espacio en donde reveló haber sufrido un abuso sexual antes de convertirse en la celebridad que es hoy en día.

El famoso recordó que cuando vivía en Monterrey llegó a trabajar en varios antros o centros nocturnos, donde era contratado para amenizar las fiestas. Fue durante este periodo que el tiktoker aprendió a pelear y defenderse, ya que algunas personas intentaron abusar de él, así lo relató en su charla con “El Escorpión Dorado”.

“Me enseñaron a pelear, es que a mí me tocaba mucho que en Monterrey me tenía que defender porque luego se aprovechaban mucho de mí… yo pasé por un abuso sexual, entonces por eso me tocaba defenderme”, expresó Kunno quien negó que esa experiencia haya sido por parte de alguna pareja.

“Se sabe que me gustaba mucho la fiesta. Yo antes era muy de fiesta, de hecho, a mí en las discotecas me contrataban para bailar y ser como el host. Entonces en una de esas fiestas yo me pasé de la raya, estaba medio inconsciente y así fue como se aprovecharon”, relató.

Kunno aclaró que “no tenía movimiento” en su cuerpo, por lo que no podía defenderse. Más adelante, recordó que, con ayuda de sus amigos, a partir de ese momento aprendió a defenderse pues debido a que era muy joven, había personas que trataban de aprovecharse de él o de sus amigos.