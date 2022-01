Alphonso Davies no jugará por tiempo indefinido

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El jugador canadiense, Alphonso Davies, será baja por tiempo indefinido luego de que le fuera detectado una inflamación en el miocardio una vez que superara el coronavirus.

El entrenador del club alemán, Julian Nagelsmann dio a conocer la noticia en conferencia de prensa previo al duelo de este sábado en que el Bayern Munich enfrentará al Colonia.

“En el examen que le hacemos a todo jugador que ha pasado por una infección de coronavirus hemos detectado una ligera inflamación del miocardio.

No estará disponible las próximas semanas porque la inflamación tiene que curarse por completo. La miocarditis no es dramática, pero tiene que curarse y eso dura. No podremos contar con él durante un tiempo largo”, informó el entrenador.