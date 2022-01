Buscará Truco sumar a Maki

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Maki es un activo importante como tamaulipeca y vale la pena, “si se me dan las condiciones yo estaría totalmente de acuerdo en invitarla y que se sumara a este proyecto”, aseveró el precandidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas César Augusto Verástegui Ostos.

“Realmente no he tenido contacto con ella, yo creo que es una figura muy valiosa, si se me dan las condiciones para que yo tenga un diálogo con ella con todo gusto”.

“Me interesa, sí tengo un interés considerable en todo tamaulipeco, es un activo importante como tamaulipeca y vale la pena”, recalcó.

Entrevistado al término de un evento en donde Verástegui Ostos sostuvo un encuentro con la militancia priista, al ser cuestionado sobre si se requiere la incorporación de la ex alcaldesa de Reynosa a la coalición “Todos por Tamaulipas”, dijo; “sí claro, si ella aceptara una invitación de mi parte yo estaría totalmente de acuerdo en invitarla y que se sumara, nadie sobra, puede venir y hacer más fuerte este grupo”.