‘Desapareció’ debido al Covid

La ex reina de belleza tamaulipeca, Kristal Silva, despertó rumores sobre una posible salida del matutino “Venga la Alegría”, programa del que forma parte desde hace un par de años y con el que ha alcanzado una gran popularidad a nivel internacional.

Las especulaciones sobre que ya no sería parte del grupo de conductores del programa iniciaron luego de que Silva estuviera ausente por varios días, y aunque no se dijo mucho al respecto, fue la misma modelo quien aclaró la situación.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la ex Miss Universo contó algunos detalles de su más reciente contagio de covid-19, motivo por el cual “anduvo desaparecida” tanto del matutino como de sus redes sociales en general; “di positivo a covid, estuve en aislamiento”, indicó.

Más adelante compartió con sus más de un millón y medio de seguidores, que la vacuna le ayudó a no tener sintomatología más severa: “Gracias a Dios no tuve síntomas, fue muy rápida la recuperación; no me fue mal porque estoy vacunada, así que todos a vacunarnos”.

Por otro lado, la tamaulipeca compartió durante una de sus últimas historias que en la prueba más reciente que se realizó su resultado fue negativo a covid-19, por lo que se reincorporó a TV Azteca durante su transmisión del día de ayer sin problemas.