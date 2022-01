¡Estafadores en redes!; victorenses alertan en Facebook

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tam.-

Las redes sociales como Facebook presentan múltiples opciones de expresiones para los ciudadanos; con solo abrir una página o grupo con algún tema específico comienzan a reunirse seguidores o miembros, aunque la mayoría para ver lo que se publica, más que para interactuar.

El Diario Mx te presentó el 21 de diciembre pasado un especial en donde se analizaron páginas de barrio, en las que destacaban en Ciudad Victoria las de los fraccionamientos San Luisito y Las Flores.

Pero existe infinidad de páginas y grupos más creados por victorenses para satisfacer necesidades específicas, como “Estafadores Cd. Victoria”, en la cual se permite a los usuarios publicar denuncias sobre presuntos casos de este delito, ya que “es momento de acabar día a día, momento a momento, con tantos perfiles creados sólo para engañar”, señala uno de los administradores en un mensaje reciente.

Este grupo es privado y hasta este viernes 14 de enero contaba con once mil 188 miembros, una comunidad virtual considerable dado el objetivo para el que fue creada hace dos años, el cual se consigna en uno de los mensajes más recientes de un administrador: “Este grupo fue creado exclusivamente para desenmascarar personas que cometen fraudes a través de un perfil falso, todo miembro puede publicar la estafa de que fue objeto siempre y cuando la publicación lleve pruebas concretas de la estafa”

También recuerda las reglas establecidas: “Está estrictamente prohibido utilizar lenguajes ofensivos; no se puede difamar a ninguna persona sin pruebas; no se puede publicar ventas de ningún tipo (…) No se pueden hacer publicaciones de problemas maritales a menos que el problema sea por un fraude y no por infidelidad; a la persona que humille y ofenda a un miembro del grupo será bloqueada definitivamente”.

Al momento de redactar el presente artículo existían dos publicaciones de este viernes sobre presuntos fraudes, aunque no se trataba de desenmascarar perfiles falsos, como es uno de los objetivos primordiales del grupo “Estafadores Cd. Victoria”.

En una publicación se hace una denuncia sobre las presuntas malas prácticas comerciales de la cadena de tiendas Su Bodega; el mensaje es el siguiente: “Bueno quería comentar algo que me pasó en la Su Bodega de la colonia Libertad (…) acudí a comprar pañales y observé que estaba en oferta el paquete de 40 pañales y agarré el paquete de 40 pañales más 6 pañales gratis, a lo cual acudí a apagar y me sale que son 153 pesos y centavos…

“…Les dije que ese paquete lo vi en oferta a 143 pesos y centavos y me fui a ver nuevamente llega la encargada de cajas y me comenta que esa oferta es del paquete de 40 pañales, no el de 46 pañales más 6 gratis; le dije que es el mismo paquete que el paquete es de 40 pañales y 6 gratis, me comenta que el otro paquete tiene 46 pañales más 6 gratis que da un total de 52 pañales a lo cual le dije que no, que cómo es posible que ese paquete tenga 52 pañales si es de 40 total…

“Llega el gerente y me sale con la misma versión que es un paquete diferente al de la promoción y que el valor es diferente al de 40 pañales; lo que veo que todas las promociones que manejan en Su Bodega están engañando a la gente”, señala el mensaje que termina con el consejo a los miembros del grupo para que no se dejen engañar con este tipo de publicidad.

El segundo mensaje de este día es un poco más delicado, pues en él se publica una copia fotostática de una persona que presuntamente defraudó al denunciante para la venta de una casa y solicita ayuda, con el fin de recuperar su dinero.

De esta manera, “Estafadores Cd. Victoria” busca cumplir con el objetivo de desenmascarar a defraudadores y delincuentes por el estilo, es un grupo en crecimiento dado el interés de los victorenses por contar con información estrechamente cercana a sus necesidades.