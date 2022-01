Diversos internautas arremetieron en su contra al saber que no estuvo presente en la misa efectuada en el rancho “Los 3 Potrillos” porque estaba de vacaciones con su novia

2 minutos

Después de haber conmovido a todos sus seguidores durante el concierto que dio Alejandro Fernández y lloraba porque había sido informado del fallecimiento de don Vicente, las prioridades de “El Potrillo” fueron cuestionadas, ya que no asistió a la misa por el primer mes del fallecimiento del cantante.

“El Potrillo” se hizo presente en redes sociales para externar su tristeza por la partida de su papá, diversos internautas arremetieron en su contra al saber que no estuvo presente en la misa efectuada en el rancho “Los 3 Potrillos” porque se encuentra de vacaciones con su novia Karla Laveaga.

La joven compartió una historia en la que reveló que se encuentra con Alejandro disfrutando de unas merecidas vacaciones en la nieve; sin embargo, no todos recibieron bien la noticia, pues no faltaron los comentarios negativos asegurando que cuando se murió don Vicente todos estaban unidos y un mes después ya no.

Algunos internautas no dudaron en defender al intérprete destacando que cumplió cabalmente con las presentaciones que ya tenía programadas, pese a que su padre se encontraba hospitalizado, recordando que dos noches antes del sensible fallecimiento del “Charro de Huentitán” ofreció un concierto en el Auditorio Nacional para luego volar a Guadalajara y despedirse de su papá, momentos en los que siempre estuvo acompañado de Karla.

Tras el fallecimiento de don Vicente, Alejandro Fernández se refugió en su casa de Puerto Vallarta. Días después el cantante se dejó ver con sus hijos y su nieta Cayetana, quien ha provocado las sonrisas más sinceras de su abuelo en estos días de duelo.

Con información de: heraldodemexico.com