“Lo que se exponga en la ley debe respetarse en la vida real”: Zertuche

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Zertuche Zuani, advirtió que, “llegó el momento de que, lo que se exponga en la ley se tiene que respetar en la vida real”.

En un mensaje con dedicatoria al titular del Poder Ejecutivo, Francisco García Cabeza de Vaca, quien en diciembre pasado vetó cinco decretos expedidos por la 65 legislatura, y quien hoy rompió con la tradición de que asistiera a la sesión solemne del inicio de un periodo de sesiones, el también coordinador de la bancada de Morena demandó respeto por la división de poderes.

“Hoy hago un llamado a respetar esta división de poderes. No somos enemigos.

Coexistimos para darle gobernabilidad a Tamaulipas y para servir de contrapeso a los demás poderes. Porque a eso nos obliga la ley. Tengo claro que todos buscamos el bien de Tamaulipas. Las diferencias no radican en el qué busquemos sin en cómo lo hacemos.

Privilegiemos nuestras coincidencias y aproximemos posturas donde no las hay” mencionó, ante la presencia del presidente del Poder Judicial, Horacio Ortiz Renán, y del secretario general de Gobierno, Gerardo Peña Flores, quien asistió con la representación del gobernador.

Y añadió: “Hay quienes quieren que sigamos por la vía del gatopardismo político: hacer como que todo cambia para que nada cambie. Pues nosotros no, no estamos dispuestos a perder nuestro tiempo con simulaciones. Llegó el momento en que lo que se pone en la ley, se tiene que respetar en la vida real, llego el momento de un poder legislativo autonomo en la realidad y no solo en el papel”.

Zertuche Zuani dijo que, es el momento de romper, de una vez por todas, con la simulación que permite la corrupción y la impunidad que tanto lastima.

“Es justo soñar con un nuevo comienzo que permita dejar de lado las soluciones “por encimita” y los discursos vacios, para entrarle de lleno y de una vez por todas a las soluciones de fondo que den como resultado, la transformación de la vida pública de Tamaulipas” refirió.