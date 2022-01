Cuestiona IP estrategia y semáforo epidemiológico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El sector privado local urgió al Gobierno del estado y particularmente a la Secretaría de Salud estatal, rediseñar la estrategia sanitaria para contrarrestar el avance la pandemia de covid-19, asimismo exigió dar espacio y voz en las reuniones del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Mario Flores Pedraza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Victoria, comentó lo anterior y agregó que para el sector empresarial el semáforo epidemiológico debe dejar de ser un parámetro para restringir o no las actividades productivas

“La estrategia actual contra el covid-19 no está funcionando, una muestra es el aumento de contagios y defunciones a causa de la alta transmisibilidad de la variante ómicron, por lo que exhortamos al Gobierno del estado a dar un golpe de timón en las medidas que aplica”, expuso.

En este sentido el dirigente empresarial hizo un llamado a las autoridades estatales de salud, para que ante el dramático panorama que se plantea para el 2022 se evite seguir enfocando la estrategia hacia la actividad económica.

“Pedimos un replanteamiento de la estrategia, ya que seguir cerrando la economía formal, en lugares de trabajo donde se cumplen los protocolos que ha impuesto el mismo gobierno del estado a los negocios, nos parece inverosímil”, señaló.

Flores Pedraza añadió que el sector privado considera que es momento de pasar de un semáforo epidemiológico a buscar dar permisos de lugares seguros, donde se cumplen todos los protocolos que salen en los decretos.

“Además nos parece alarmante que en las mesas covid que organiza el Gobierno del estado, no se invite a representantes del sector empresarial que vivimos día a día la grave situación que genera la pandemia”, subrayó.

El presidente del Coparmex Victoria si bien la variante que ha ocasionado el repunte de casos es menos grave, también tienen presente que es capaz de producir cuadros severos, hospitalización e incluso la muerte, de ahí la urgencia de acentuar la prevención y la vacunación.

“Contener y combatir eficazmente la pandemia evitará que se sigan perdiendo vidas, que se recupere nuestra economía, que se atienda la pobreza e incluso mitigará el posible surgimiento de posibles nuevas variantes”, apuntó.

Para concluir Flores Pedraza comentó que “en Coparmex reiteramos nuestra intención de contribuir a la creación de una estrategia de salud que preserve vidas, mantenga unidas a las familias, cuide los empleos y a las empresas del país. Es momento de colaborar, es momento de trabajar juntos por la salud de los mexicanos”.