Cumplió 97 años bien vividos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (Agencias)

El pasado 15 de enero el primer actor Ignacio López Tarso celebró sus 97 años de vida, y lo hizo en compañía de su familia, disfrutando de estar lúcido, saludable, ávido de regresar a los escenarios y estar frente a las cámaras, y con una memoria que recuerda fechas y datos precisos de su vida.

Frente a la cámara de su computadora, el actor que protagonizó la cinta de Roberto Gavaldón, “Macario”, habló en entrevista con Excélsior del confinamiento ante la pandemia por covid-19, de la ansiedad por regresar al teatro y de su aniversario de vida, uno que lo coloca como uno de los famosos “icónicos” más longevos.

“Es una época no muy propicia para festejos. Nos ha ido mal a todos. Tenemos dos años y pico y parece que no salimos definitivamente de eso. (En mi cumpleaños) estaré con mi familia, con los más cercanos, mis hijos, mis nietos y bisnietos, no completos, porque hay quienes están fuera, pero estaré en casa y platicaré con ellos”, señaló.

Indicó que desde que inició la pandemia no ha salido de su casa: “Fui un día a ver al otorrino, al hospital Los Ángeles, regresé pronto y otra vez. Salí otra vez a Cuernavaca en julio, a hacer un par de funciones (de “Una vida en el teatro”), parecía que los teatros se abrían en definitiva de nuevo, pero no. No ha habido manera de volver al teatro”.

“¡No he trabajado y eso para mí es la vida: el trabajo, el teatro, el cine, la televisión, las presentaciones personales, los viajes, las giras! ¡De eso vivo, no sólo económica y físicamente, sino espiritual, moral e internamente! ¡Vivo de eso! Y no he tenido este último año. Celebraré mis 97 años así, en casa, comeremos juntos, platicaremos y creo que seguiremos así una temporadita larga otra vez”, expresó López Tarso.

Una bronquitis aquejó la salud del actor hace algunos días. Sin embargo, al respecto que se encuentra bien, y es que más allá de lo que el público pudiera pensar acerca de su longeva edad y del descanso que podría tomar junto a su círculo familiar, a manera de retiro, López Tarso sólo piensa en regresar a contar historias, en abrir telones y reencontrarse con el público en vivo.