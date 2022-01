El polaco gana el Premio FIFA The Best 2021

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El delantero polaco Robert Lewandowski se convirtió en el ganador del Premio FIFA The Best 2021, premio entregado por el máximo organismo del futbol internacional.

Este premio se entrega al mejor jugador de la temporada pasada, donde el futbolista del Bayern Múnich superó a los otros finalistas Lionel Messi y Mohamed Salah, respectivamente.

En esta ocasión, el rosarino no pudo superar a Robert Lewandowski como lo hicera con polémica en la pasa entrega del Balón de Oro, pues para muchos, el polaco también debió adjudicarse el trofeo de France Football; Mohamed Salah también firmó una gran temporada con el Liverpool pero insuficiente para quedarse con el premio The Best.