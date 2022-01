Regresa AMLO a ‘mañanera’ tras recontagio de covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en la conferencia matutina de Palacio Nacional, recuperado de su recontagio de covid-19.

Comentó que le “fue bien” y que la variante ómicron no es tan grave como la variante delta.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien. Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad que la anterior, que a variante delta en síntomas y también en tiempo de recuperación”, dijo.

Pidió a los mexicanos no espantarse y que se apliquen la vacuna contra covid-19.

“Esto es bueno para que no nos espantemos. De todas formas hay que cuidarnos, evitar contagios, porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones y lo más importante es que no hay incremento en fallecimientos”, expresó.

“Lo que ayuda mucho es la vacuna, el vacunarnos y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque con esa vamos a lo seguro, con la vacuna de refuerzo, son menos los síntomas y no nos agravamos. Agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud, amor con amor se paga es recíproco”, indicó.

Con información de: lopezdoriga.com