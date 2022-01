Se está analizando la venta de pastillas Pfizer y Merck en farmacias: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México ya ordenó la compra de los tratamientos de Pfizer y Merck contra el covid-19, mismos que fueron aprobados por las autoridades sanitarias del país, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso, se está analizando la posibilidad de que se vendan de manera libre en farmacias.

El mandatario explicó en la mañanera de hoy que uno de los tratamientos consiste en la toma de cuatro pastillas cada 12 horas durante cinco días y al sexto las personas ya no tienen el virus en el cuerpo.

“Se está haciendo una compra, se ordenó una compra de medicamentos para el sector público. Que venga Alejandro Svarch de Cofepris, que explique sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias”, dijo.

“Se va a analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita pero no queremos decir ‘es que no hay’, ‘quiero comprar y me lo impiden’, lo vamos a analizar”, declaró.

Además, dijo que está en análisis la venta de estos medicamentos porque la intención de su gobierno es que toda la población pueda acceder a ellos de manera gratuita tal como ocurre con las vacunas.

“Pero que al mismo tiempo garanticemos la libertad de la gente, que nadie diga ‘no tengo acceso, no tengo posibilidad de tener el medicamento’. Creo que si hay suficiente no hace falta que se venda, como las vacunas, hemos logrado vacunar a todos, ricos y pobres, a todos, y lo vamos a seguir haciendo, es un derecho, para eso la gente paga sus impuestos: para que se tengan recursos. En el caso de salud, educación, son derechos sociales incluso consagrados en la Constitución”, agregó el mandatario nacional.

En México ya están autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia los medicamentos contra el covid-19 de Pfizer y Merck contra el covid-19.

Con información de: telediario.mx