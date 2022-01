Criticando a ‘Agente 355’

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Universal Pictures ha producido el filme de espías “The 355”, protagonizado por un quinteto femenino de lujo, compuesto de las actrices Penélope Cruz, Jessica Chastain, que actúa también como productora del título, Lupita Nyong’o, Diane Kruger y Fan Bingbing. Estas no están solas, ya que cuentan con la presencia también de Sebastian Stan y Edgar Ramírez. El guionista y ahora director de cine, Simon Kinberg dirige el thriller que llegó a finales de 2021 a la cartelera.

“The 355” cuenta la historia de un arma ultrasecreta que cae en las manos de unos peligrosos mercenarios, por lo que la agente de la CIA, Marson “Mace” Brown (Chastain) tendrá que buscar nuevos apoyos. Para ello contará con la agente alemana Marie (Kruger), la ex aliada del M16 y especialista en ordenadores Khadijah (Nyong’o) y la habilidosa psicóloga colombiana Graciela (Cruz). Una misión letal en la que siempre estarán un paso por delante de la misteriosa Lin Mi Sheng (Fan), que sigue todos sus pasos.

La acción transcurre a través en países de Francia, Marruecos y China, y es la segunda oportunidad que tiene Kinberg tras su batacazo taquillero como cineasta con su ópera prima “X-Men: Fénix Oscura” (2019). Si en su momento disfrutaron la cinta “Ocean’s 8: Las Estafadoras” (2018), llega un nuevo ensamble femenino liderado por Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz y Bingbing Fan, quienes deben dejar atrás sus rivalidades para dar paso a un nuevo equipo de espías y detener una terrible amenaza.

Desde luego, a la luz de estas primeras reacciones con las malas críticas de prensa y público, además de que fue un fracaso en 2021, no parece que vaya a ser considerada una de las mejores películas de acción de la historia del cine. Ahora bien, muchos destacan sus entretenidas escenas de acción y el poderío femenino totalmente empoderado de su reparto, a pesar de que sus personajes no les den mucho trabajo dramático con el que brillar.

La película se resiste en su mayoría a ser torpe con sus mensajes, porque no es anti-hombre, es solo anti-hombres malos, hasta sus momentos finales, ansiosa por atar las cosas con un lazo demasiado apretado. Cuando “Agentes 355” se dedica a derribar puertas y patear traseros, no está tratando de transmitir de manera transparente algún mensaje endeble sobre el empoderamiento femenino, porque en realidad lo está transmitiendo a través de una acción sólida y actuaciones estelares; cada una de las mujeres del filme es capaz de cumplir la promesa general de hacer un buen thriller de espías, y eso no significa que sus elementos más progresistas tengan que ser el atractivo principal.

En cambio, son estrellas talentosas que ofrecen una nueva película de acción creada según sus propios términos. Como película de acción, “Agentes 355” es genérica, exagerada y le sobran 20 minutos, algo así como una película de Netflix. Pero es la versión bien hecha de ese brebaje corporativo. La idea, por supuesto, es que la acción va a vender la película. Pero si la cinta estuviera más cerca de una película como “Viudas”, a la que a veces se parece, y más lejos de una secuela de “Los mercenarios” podría haber sido más comercial.

Chastain propuso la idea de una película de espías dirigida por mujeres con el mismo espíritu que las series “Misión Imposible” y la saga de James Bond al director Simon Kinberg, mientras estaba en la producción de “Dark Pheonix” (2019) y el concepto fue construido desde ese entonces. Mi 7.5 de calificación a este filme que originalmente estaba programada para ser lanzada el 15 de enero de 2021, pero se retrasó debido a la pandemia y la verdad no aporta nada novedoso al género del cine de acción y aventuras.

La película versa sobre cinco mujeres espías rivales, quienes un día deben dejar de lado sus enemistades para hacerle frente a una amenaza global que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. El nuevo equipo de agentes es liderado por Jessica Chastain como Marson “Mace” Brown, agente de la CIA; Lupita Nyong’o como Khadijah, una experta en informática; Penélope Cruz como Graciela, una espía colombiana; Diane Kruger como Marie, una agente alemana y Bingbing Fan como Lin Mi Sheng, una misteriosa agente china.

Cuando un arma ultra secreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios, la agente especial de la CIA, debe unir fuerzas con todas las agentes en una misión letal y vertiginosa para recuperarla. Juntas deberán superar sus conflictos personales y utilizar sus talentos y experiencia para salvar el mundo. En el camino, se convertirán en camaradas y amigas, formando un nuevo grupo letal: 355. Nombre que adoptan de la primera mujer espía en la Revolución Americana. Si juntas en una misma película a Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing, ¿qué puede salir mal?

Ni siquiera un reparto con algunas de las mejores actrices de la Tierra puede salvar a la producción de ser otra película de acción tan aburrida y falta de inspiración como las de los hombres. Las mejores escenas de la película son las que reúnen a las protagonistas escondidas para negociar sus límites y formular un plan; es más débil cuando dicen trivialidades sobre el empoderamiento femenino y cuando aparece un deus ex China para hacer avanzar la historia seis pasos de un solo salto en el acto final.

No es que la agente china, interpretada por Fan Bingbing, Lin, sea ineficaz; pero parece que la introducen demasiado de repente. Y, así como las mujeres han estado pidiendo papeles decentes en películas dirigidas por hombres durante décadas, sería genial ver algunos matices para Sebastian Stan y Edgar Ramírez aquí, y más sorpresas en sus arcos dramáticos. Aunque “Agentes 355” no es un desastre total, pues las actuaciones en cierta medida no son tan terribles como en otras producciones similares.