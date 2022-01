“No les voy a fallar”, dice Américo a tultecos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Redacción

“Les pido su confianza. Ya les dije que no les voy a fallar”, dijo el precandidato a la gubernatura por Morena, Américo Villarreal Anaya, a militantes y simpatizantes del partido guinda en el municipio de Tula.

Al encabezar la toma de protesta a los miembros del Comité de Defensa de la 4T, el también senador con licencia dijo que su gobierno velara por los intereses de todos y no solo de unos cuantos.

“Los que estamos aquí creemos que merecemos distintas formas de tener mejor gobierno y tener mejores formas de convivir, queremos dejar un pasado en donde la forma de gobernar privilegiaba nada más a unos cuantos” señaló

En su mensaje declaró que es el momento de contar con un gobierno austero, honesto y atento de su gente, que se ocupe de las necesidades populares y que trabaje en la solución de los problemas que afectan a las mayorías.

“Yo les pido su confianza, ya les dije, no les voy a fallar, aquí estoy con ustedes de frente con mis principios, porque así los tenemos inculcados y estamos totalmente identificados con ellos”, se sinceró con los tultecos.

El precandidato Villarreal Anaya expresó sentirse emocionado porque a lo largo y ancho del estado son cada vez más los que se adhieren, por lo que existe la confianza de seguir avanzando con “la marea guinda” en todo el país para contribuir en la gran transformación de México y de Tamaulipas.