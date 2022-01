Se triplica ocupación hospitalaria en 17 días

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

En los primeros 17 días del 2022 la ocupación hospitalaria general de camas Covid en unidades públicas de salud estatales y federales, casi se ha triplicado a la par que detonaron los casos del nuevo coronavirus a causa de la variante ómicron.

De acuerdo con los datos de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG), el pasado uno de enero ese indicador se ubicaba en 13.19 por ciento mientras que al cierre del 17 se encontraba en 37.12.

Dicho porcentaje que ubica a Tamaulipas en el lugar 13 a nivel nacional, no se había registrado en la entidad desde el nueve de octubre cuando se ubicó en 37.05 por ciento.

En cuanto a los municipios con mayor ocupación de camas covid, son encabezados por Matamoros que hasta el corte del lunes se ubicaba en 94.44 por ciento, mientras que el uno de enero se encontraba en 5.55 por ciento.

Los otros municipios que se encuentran con una ocupación hospitalaria por encima del 50 por ciento, son Madero con 70.73 por ciento, en tanto que Reynosa tiene una ocupación de 57.35.

También hay cinco municipios con ocupación menor al 50 por ciento, siendo éstos Nuevo Laredo con 40.90 por ciento, mientras que Tampico tiene el 33.33 de camas ocupadas.

Por su parte Tula tiene una ocupación del 28.57 por ciento, Victoria con 17.64 y El Mante con 10.86, mientras que los restantes municipios que son monitoreados por la Red IRAG: Río Bravo, San Carlos, Soto la Marina e Hidalgo no reportan camas Covid ocupadas.

Finalmente en lo que respecta a la ocupación hospitalaria por unidad médica, hay cinco por arriba del 50 por ciento: hospital No. 13 del IMSS en Matamoros con cien por ciento, No. 270 del IMSS en Reynosa con 92, No. 6 del IMSS en Madero con 71, mientras que los hospitales del Issste en Matamoros y Naval de Tampico con 50 por ciento.