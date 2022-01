Tramitan 42 mil tamaulipecos desde EU la credencial para votar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Iván Zertuche / Líder Informativo

Nuevo Laredo, Tam. – De acuerdo a la Consejera Electoral del Ietam, Deborah González Díaz, en el Estado se ha llevado a cabo una credencialización para tamaulipecos que radican en el extranjero, lo cual ha arrojado el registro de 42 mil 370 tamaulipecos al 31 de diciembre, lo que se considera una buena respuesta por parte de este grupo de ciudadanos, quienes tienen hasta el 10 de marzo para continuar registrándose y tramitando su credencial.

La Consejera Electoral del IETAM señaló que del total de personas del registro, ya se han entregado 33 mil 671 credenciales con fotografía, de las cuales obedeciendo un requisito adicional que es, que deben confirmar la recepción, se han confirmado 13 mil 842 personas, que serían las que tienen la posibilidad de participar en el proceso electoral presente, y el cual tendrá las votaciones el próximo 5 de junio para elegir gobernador.

“Ahora que sí ya recibieron su credencial de elector y no la han confirmado o no la han activado, pueden hacer un doble trámite, que al ingresar a www.votoextranjero.mx queda activa la credencial, y además los posibilita para emitir el sufragio”, explicó Deborah González.

Para finalizar, resaltó que este proceso electoral sería el primero donde participaran paisanos y paisanas que residen en el extranjero. Cabe señalar que no solo es en Estados Unidos, ya que esto es posible en cualquier otro país donde exista un consulado mexicano, ya que ahí es donde pueden realizar el trámite de la credencial, o bien directamente en la página www.votoextranjero.mx.