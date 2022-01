Volvió ‘Alborada’ a la pantalla chica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (Agencias)

La cantante Lucero Hogaza León, mejor conocida tan solo como Lucero, alcanzó un nivel de fama desconocido para ella en aquel entonces cuando aceptó ser la protagonista de la telenovela “Alborada”.

La famosa fue el rostro principal de esta exitosa producción hace 17 años, algo que estuvo cerca de no hacer debido a que cuando la propuesta llegó tenía a su hija recién nacida: “Lucerito era chiquita, lo cual fue abrumador, no sabía si aceptar o no la telenovela”, dijo.

La telenovela, que produjo Carla Estrada y que llegó a millones de hogares mexicanos a través de Televisa, volvió a estrenarse el día de ayer por Las Estrellas, por lo que la nostalgia de quienes vieron ese drama en aquellos años se hizo notar en redes sociales.

“Alborada” es la única telenovela de época en la carrera de Lucero, pero fue la que le dio mucho éxito internacional, porque “se compró en muchos países, se dobló en otros idiomas y gracias a ella me dieron el Emmy Internacional en Estados Unidos, fui la primera mexicana en recibirlo en el 2006”.