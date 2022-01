Maki más cerca del Truco que de AVA

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

Decían los viejos de mi pueblo que una mujer puede perdonar muchas cosas, menos una infidelidad, y no hay nada más peligroso que una mujer despechada.

Sirva esta analogía para entender lo que está pasando en materia política con la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, quien se ha convertido en la pieza política más codiciada en Tamaulipas, al grado que algunos aseguran que quien tenga el apoyo de MAKI ganará la elección.

LA DOCTORA es como esas mujeres que entregan el corazón apasionadas, van de frente para defender el amor, cueste lo que cueste.

MAKI es una mujer muy emocional a la hora de tomar decisiones, esto no lo digo yo, lo han comentado una y otra vez sus colaboradores.

En ese sentido, la también ex senadora de la República debe estar experimentando un sentimiento de decepción profunda, pues fue burlada y maltratada por los dos partidos a los que les dio tanto.

El PAN literalmente la expulsó por haber apoyado a su hijo, quien compitió y ganó la alcaldía de Reynosa por el partido Morena; mucho tiempo atrás sus diferencias con el Gobernador la mantuvieron en una lucha permanente para sobrevivir, políticamente hablando.

De pronto ve la oportunidad de subirse al barco de la 4T y, como ya dijimos, apasionada, se lanza con todo para ponerles en las manos al municipio más importante en materia electoral. Reynosa representa más del 25 por ciento del padrón de electores en Tamaulipas.

Al tiempo, también los morenos la traicionaron, le generaron expectativas, la hicieron inscribirse en un proceso que dejó muchas dudas y al final la desecharon y se burlaron de ella diciendo que solamente representaba dos votos.

Como ya lo dijimos, tanto el PAN como Morena quieren a Maki en sus filas, pero bajo las condiciones que ya comentamos, “enamorarla” y convencerla será una de las tareas más grandes que tendrán que enfrentar ambos institutos políticos.

AMÉRICIO VILLARREAL tuvo su oportunidad en días pasados, cuando arrancaba su precampaña, pero, como en las cartas, cedió el paso a los panistas que tampoco la tienen fácil con la Coahuilense Tamaulipeca.

MAKI pintó su raya con el cabecismo y renegó de ese grupo tanto como pudo, pero ojo; los problemas de LA EX ALCALDESA son con el Ejecutivo estatal no con EL TRUCO, quien desde hace varios días tendió puentes para tratar de sumarla a la causa de la alianza VA POR TAMAULIPAS.

No sé si MAKI quiera regresar al PAN, sin embargo, creo que cuando menos estaría dispuesta a escuchar propuestas de CÉSAR VERÁSTEGUI y no me queda duda que su condición sería tener un trato directo con el ahora precandidato a la gubernatura, sin intermediarios.

EL PERSONAJE

Qué le pasará al diputado JUAN VITAL que anda tan enojado. Ayer poco le faltó para liarse a golpes con un periodista que le cuestionaba temas relacionados con su trabajo.

Me llamó la atención que el diputado le dijo al reportero que estaba seguro que sus preguntas eran por consigna de alguien más.

Por eso la pregunta inicial ¿qué le estará pasando al diputado que anda tan paranoico?

POSDATA

El juego político se pone uno a cero a favor los azules con el tema de los vetos ¿le podrán dar la vuelta los guindas?