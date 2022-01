Política pública del gobierno federal, pegó a la gente del campo: “Truko”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La política pública del Gobierno Federal, ha “pegado” fuerte a los municipios de la zona norte de la entidad, sobre todo a los que tienen vocación de la agricultura y la ganadería, aseguró César Verástegui Ostos.

El precandidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, integrada por el PAN, PRI y PRD, dijo que a la gente del campo le ha quitado incentivos para la siembra, como el seguro catastrófico y no se les da el agua para la siembra de los cultivos a la que tienen derecho.

Al sostener un encuentro con la militancia de Río Bravo, el prospecto para la elección de gobernador señaló que otros gobiernos del pasado, que cuando ha habido crisis de agua hay compensatorios a los distritos de riego, a los módulos y hay compensaciones para los agricultores.

“Hoy podemos decir que hace dos años que quitaron los incentivos, la gente está haciendo un gran sacrificio siembra y se viene una helada, aparte de que no hay apoyo quién lo hizo con su recurso haciendo sacrificio logra sembrar”, aseveró.

Desafortunadamente, no hay seguro catastrófico y aun cuando hubo heladas no tan fuertes en el ciclo otoño – invierno, no deja de ser una crisis que afecta al cultivo.

Verástegui Ostos destacó la incorporación de gente del PAN, PRI y PRD de diferentes municipios al proyecto “Va por Tamaulipas”, lo que le permitirá más adelante, poder integrar un gobierno de coalición, representado por las tres fuerzas políticas.

Por ello, pidió al PRI como al Partido de la Revolución Democrática, destinar todos los recursos humanos, económicos y materiales, para trabajar en la promoción de su candidatura, para la elección de gobernador en Tamaulipas.

“Los recursos que aplicaron en las elecciones pasadas lo pongan a la disposición de este proyecto y cuando me refiero a recursos no solamente me refiero al recurso financiero sino que me refiero al tiempo al recurso humano al talento a toda esa energía que dejaron y que formaron una historia y que hoy la ponen a disposición de este nuevo proyecto” aseveró Verástegui Ostos.