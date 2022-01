Regresa Morena madruguete al PAN; invalida preclusión a veto del gobernador

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, desconoció el decreto emitido, el pasado martes, por el Pleno del Congreso del Estado, con el cual declaró precluido el plazo para desahogar el veto del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a las modificaciones que se le hicieron al proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.

Para ello, el presidente Isidro Vargas Fernández, aprovechó el apartado de asuntos generales para proponer desconocer la resolución tomada por la presidenta de la mesa directiva, la panista Imelda Sanmiguel Sánchez, en la plenaria de antier, y proceder a analizar las observaciones del mandatario estatal.

Aprovechando que Morena tiene mayoría en la comisión, la propuesta de Fernández fue avalada con cinco votos a favor, incluido el del representante de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Vargas Fernández propuso enseguida, una iniciativa de punto de acuerdo para declarar por no presentadas las observaciones del gobernador al considerar que no argumentó, no fundamentó ni motivó, las razones para vetar el decreto emitido el 15 de diciembre por el Pleno legislativo, con el que se hicieron modificaciones a la propuesta de presupuesto 2022 que envió el gobernador.

El punto de acuerdo fue aprobado por Morena y Movimiento Ciudadano.

La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, expresó su desacuerdo con la decisión, porque el asunto a discutirse no estaba agendado en la orden del día, mientras que el panista, Carlos Fernández Altamirano, calificó como un atropello a la ilegalidad al pretender estudiar iniciativas que nunca fueron turnadas a la Comisión.

La iniciativa de punto de acuerdo todavía deberá ser llevada ante el Pleno Legislativo para ser votada.