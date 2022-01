Salva Geño otro proceso penal; Juez le dicta auto de libertad.

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El Juez Segundo en materia penal de Ciudad Victoria, José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, dicto un auto de libertad a favor del exgobernador, Eugenio Hernández Flores.

La resolución ocurrió dentro de la causa penal 33/2018, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, que la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía) imputó al exmandatario por la venta ilícita de diversos terrenos en Altamira, presuntamente propiedad del estado.

El auto de libertad dictado este día, no significa que Hernández Flores vaya a dejar la prisión, porque todavía enfrenta otro proceso penal por enriquecimiento ilícito, y el proceso federal con fines de extradición a Estados Unidos, por asociación delictuosa para lavar dinero.

Sin embargo, para la defensa la resolución del Juez local es un paso más en la búsqueda de la libertad del exgobernador.

El abogado Javier López, informó que con su resolución, el juzgador local dio cumplimiento a una sentencia derivada del juicio de amparo 173/2019, por un Juez de Distrito, quien consideró que el auto de formal prisión que había emitido en contra de Hernández Flores, fue ilegal y arbitrario.

“Todavía es una resolución que no queda firme porque el Juez Bocanegra deberá hacer la notificación al Juez de Distrito, quien analizara la nueva sentencia, para determinar si cumplió con lo que ordenó en el amparo” detalló.

No obstante, estimó que el auto de libertad será avalado por el juzgador federal.

“Tenemos mucha confianza de que pronto vamos a probar la inocencia de mi cliente en los otros dos procesos. Ambos asuntos pendientes están en la instancia federal, en vía de amparo” mencionó.

Cabe señalar que, este es el segundo amparo que se concede a Hernández Flores.

El primero fue en la averiguación previa 67/2017, en la que se le acusó de

Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado.

El abogado defensor recordó que, a pesar de que ese asunto fue salvado legalmente, la instancia local de justicia le inició otro proceso bajo el argumento de que parte de esos terrenos fueron vendidos a terceras personas.

“Es en este nuevo proceso donde le acaban de dictar el auto de libertad” precisó.

Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre del 2017 e ingresado al penal de Victoria, aunque actualmente se encuentra en penal de Tenango del Valle, en el estado de México.