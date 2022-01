Habría obligado Zertuche a diputada a ir a sesión, con todo y covid-19, asegura Oseguera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, sostuvo un desencuentro con el presidente del Congreso de Estado, Armando Zertuche Zuani, por el caso de la diputada Leticia Vargas, que habría sido prácticamente obligada a asistir a la sesión legislativa de este jueves, aun cuando comprobó ser positivo a covid-19.

Fue el edil maderense quien fijó su postura ante los medios de comunicación de la zona sur de la entidad, en este nuevo diferendo con el líder legislativo; cabe recordar que ambos son militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por su parte, la diputada Vargas fue electa en el Distrito 19, también por Morena, por lo que pertenece a la bancada que coordina Zertuche Zuani, de ahí las diferencias entre ambos cuadros del partido en nuestra entidad.

“Obligaron a ir a Lety, desgraciadamente Lety fue porque pensaron que me iban a echar la culpa a mí y ahí están los resultados. Que cada quien sea responsable y que no politicen las cosas, yo conozco a todos los diputados y diputadas pero yo no me meto en cosas del Congreso”, dejó en claro Oseguera Kernion ante los medios de comunicación, según publicó El Heraldo de México este día.

Asimismo, aseguró que los diputados morenistas presionaron a su coordinador para que Vargas fuera llevada a un hospital de Ciudad Victoria a recibir atención médica, pues aunque no es reportada como grave, su estado de salud se vio complicado por el viaje, desde el sur hasta esta Capital.

“Armando Zertuche obligó a ir a la diputada Leticia Vargas llena de covid; la obligó ir al Congreso hoy (jueves) porque pensaba que yo no la dejaba ir porque tienen unas leyes que aprobar. No le creyó que tiene covid y no se vale, ahorita se encuentra hospitalizada; yo ya le hablé a Zertuche y no contesta, ella se reportó enferma, mandó el resultado y no le creyeron”, puntualizó.

Por último, Oseguera pidió al diputado Zertuche no culparlo de las cosas que salen mal en el Congreso de Tamaulipas, pues aseguró que no se va quedar callado y también se va defender.

“Se me hace una irresponsabilidad que hayan hecho ir a Lety Vargas, ella cuenta con todo mi apoyo yo espero que se mejore pronto. Yo la verdad no sé qué problema tienen en el Congreso, uno les dice que tiene covid y le dicen que el Alcalde no la deja ir”, finalizó el edil maderense.