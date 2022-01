Legislador rechaza ignorar petición de la Asociación Estatal de Maestros

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El legislador de Morena Juan Vital Román Martínez rechazó haber ignorado la petición de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia para establecer por ley un Seguro Integral para Estudiantes de Nivel Básico.

“Conmigo no vinieron, fueron con el diputado Zertuche”, refirió.

Entrevistado previo a ingresar al salón del Pleno del Congreso del Estado para participar en la sesión de hoy jueves, Román Martínez dijo; “nunca se le negó, siempre estamos abiertos al diálogo”.

“La dejó, después me la mandaron, nadie le ha dicho que sea rechazada”, insistió el también Presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado.

El legislador de Morena se refirió a la actividad emprendida por el presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia Miguel Ángel Tovar Tapia, de recabar firmas para a través de una “Consulta Ciudadana” promover una iniciativa en ese sentido.

“No sé cuál sea el asunto, me dijeron que anda levantando firmas, está en todo su derecho, lo que quiera y si es viable adelante”.

“No, el no vino conmigo, vino con el diputado Zertuche, me la hicieron llegar después, se va a analizar, él directamente conmigo no vino” dijo para concluir.