Atacan a la hija de Adal Ramones

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (Agencias)

La joven Paola Ramones, hija del presentador de televisión Adal Ramones, se vio envuelta en una polémica en redes sociales debido a un video “gracioso” que ella protagoniza y que se hizo viral la semana pasada.

Todo comenzó por un clip que ella subió a su cuenta de TikTok, donde tiene más de 277 mil seguidores, en donde realiza una “broma” a la empleada doméstica que trabaja en el lugar donde ella vive. En el video aparece acompañada de su novio y una amiga.

En dicho audiovisual se observa como la señora de limpieza está trabajando dentro de la cocina, en ese momento la pareja de Paola, Daniel Khosravi, se acerca para decirle “Si yo la rompo tú la tienes que romper también”, mientras sostiene una tabla falsa y la parte fácilmente con la cabeza.

Luego la joven hace lo mismo y organiza un pequeño juego en el que le dice a su amiga que compita con la trabajadora, identificada como “Rosita”, para ver quién logra destrozarla con el mismo método. Lo “gracioso” para ellos es que a la empleada le dieron una tabla de verdad.

Mientras Rosita se golpea, quienes la están grabando se ríen, hasta que ella elige no continuar diciendo “no, yo ya no”, y se pone la mano en la frente en señal de dolor. El video no tuvo un buen recibimiento, así que no tardó en retirarlo del perfil de la joven.