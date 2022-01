Bebé muerto en penal de Puebla pudieron usarlo para ingresar drogas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un bebé de tres meses fue hallado muerto en un contenedor de basura en el Centro de Reinserción Social de San Miguel el pasado 13 de enero.

Fue encontrado por uno de los internos y las primeras investigaciones apuntarían que fue ingresado ya sin vida por una mujer el miércoles, día de visita.

“Fue encontrado por un interno de manera casual, no estaban buscando al bebé ni muchísimo menos, de hecho este interno estaba buscando reciclaje en el basurero, es cuando él da parte a las autoridades del cuerpo de ese menor”, explicó Saskia Niño de Rivera, presidenta de Asociación Civil “Reinserta”.

“El bebé ingresó ya muerto al reclusorio, y que probablemente hubieron autoridades coludidas en el momento de que un bebé no es registrado, no es registrado porque cuando salen las visitas ese día de visita, pues no se queda registro de que entró un bebé. Nunca se dan cuenta las autoridades que hay un bebé que nunca salió de la cárcel“, afirmó Saskia Niño de Rivera.

Las investigaciones indicarían que fue sustraído de alguna morgue en la Ciudad de México, no presentaba altos grados de descomposición y llevaba una pulsera como la que colocan en los hospitales a los neonatos con los apellidos “Ayala Peralta”.

Indagan si fue utilizado para ingresar drogas al penal, ya que presentaba una incisión en el abdomen.

Ya se realizan investigaciones informó el Gobierno de Puebla y se indagará la corrupción dentro del penal.

“Ya se pueden saber algunos detalles que no voy a decir, dónde murió el niño, vamos a ver quiénes lo atendieron, quiénes son los papás, dónde nació, dónde murió, cómo se introdujo al reclusorio y quiénes lo introdujeron, todo eso está en curso”, detalló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

La Fiscalía capitalina informó que no cuenta con alguna denuncia sobre la desaparición o sustracción del cuerpo de un menor de edad ya fuera de un nosocomio de un anfiteatro o bien de las instalaciones del INCIFO.

Con información de: noticieros.televisa.com