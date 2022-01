Ellos son los coaches de ‘La Voz Kids’ 2022

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (Agencias)

El programa “La Voz Kids” está muy cerca de estrenar nueva edición, por esa razón ya se destaparon los nombres de los artistas que estarán como coach y que competirán por quedarse con la mejor voz infantil de todo México.

Fue el día de ayer, a través de las redes sociales, que la cuenta oficial del reality musical dio a conocer a los famosos que veremos sentados en ese icónico sillón rojo. Y lo que llamó mucho la atención es que la mayoría se estrenará como coach en dicho programa.

Sin duda lo que más generó revuelo fue la ausencia de Belinda, quien se había sumado al reality show de TV Azteca en 2019 desde su primera temporada, en la que participaron Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir; sin embargo, la famosa ya no figuró en la lista.

Los nuevos coaches son: Paty Cantú, María León y Joss Favela; los únicos que repiten son Mau y Ricky. Las audiciones virtuales para encontrar a los pequeños que audicionarán en esta temporada ya se llevaron a cabo, aunque aún no hay una fecha de estreno.

CONOCIENDO A LOS NUEVOS COACHES

PATY CANTÚ

La ex integrante del dueto Lu hará su debut como coach, es una de las compositoras y cantantes mexicanas más reconocidas. Es parte del jurado internacional que define las premiaciones de los Latin Grammy, además de que ha escrito canciones para artistas como Danna Paola, Alejandra Guzmán y Ana Torroja.

MAU Y RICKY

Los hijos de Ricardo Montaner serán los únicos en repetir participación. Ambos fueron coaches de la emisión 2020 de la que salió victoriosa Belinda. Son famosos por sus colaboraciones con Sebastián Yatra, María Becerra, Guaynaa, su cuñado Camilo, Manuel Turizo, Karol G, Lali y muchos más.

MARÍA LEÓN

Además de su exitosa carrera como cantante, la ex integrante de Playa Limbo también se ha hecho de un lugar en el teatro musical con “Hoy no me puedo levantar”, en donde compartió escena con Yahir. También participó en “¿Quién es la máscara?” e, incluso, resultó la ganadora con su personaje de Disco Ball.

JOSS FAVELA

José Alberto Favela, conocido como “El lujo de Sinaloa”, es considerado uno de los compositores más talentosos de la música regional mexicana en la actualidad. Comenzó su carrera a los 13 años tras participar en el programa Código Fama. Ha sido nominado a los Grammy Latino en varias ocasiones.