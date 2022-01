Gobernador caería en desacato si sigue cobrando las placas: Zertuche

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.-

El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dispone de 10 días para publicar y acatar los decretos legislativos relacionados con la eliminación del cobro de placas, el aumento de participaciones federales a los municipios y la reasignación de partidas presupuestales a distintas secretarías, porque si no lo hace incurrirá en desacato, afirmó Armando Zertuche Zuani.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinador de la bancada de Morena, dijo que una renuencia del mandatario a acatar las reformas a la Ley de Hacienda, a la Ley de Coordinación Fiscal y al proyecto de presupuesto de egresos del 2022, sería además una falta de respeto y un reto al Poder Legislativo.

El diputado morenista no supo, sin embargo, precisar los recursos legales que tendría el Congreso del Estado para combatir un posible desacato del mandatario estatal.

“Entrarían en un tema de desacato y habría que buscar los recursos legales en la Constitución y en la ley interna del Congreso para que se publique. Sería un reto y una falta de respeto, que no lo hiciera” señaló.

Insistió en que, con lo aprobado por la asamblea plenaria el pasado jueves, el Gobierno del Estado no debe de seguir cobrando las placas a los automovilistas.

“Se ratificó que la línea es que no debe haber cobros” dijo.

Zertuche explicó que, por primera vez existe una presidencia de la Junta de Coordinación Política, cuyo titular no es empleado del gobierno, y es lo que ha ocasionado la polarización en el Pleno.

Rechazó que haya puesto en riesgo la salud de la diputada de Morena, Leticia Vargas, al solicitarle que acudiera a la sesión ordinaria del pasado jueves, como lo denunció el alcalde de Madero, Adrián Oseguera y la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.

Aceptó que le mensajeo a la legisladora sobre la necesidad de que acudiera a la sesión, pero cuando platicó con ella y la vio enferma, gestionó su traslado a un hospital para que la revisaran.

Sobre la secretaria de salud, dijo que “no me preocupo por su juicio”.

ESTA EN SU DERECHO.

Cuestionado sobre la denuncia penal en su contra por violencia política en razón de género, que presentó la diputada panista, Imelda Sanmiguel Sánchez, explicó que está en su derecho.

“Está en su derecho. Si se ha sentido agraviada está en su derecho de denunciar. No me han notificado nada. No se que está señalando ni cual sea la fundamentación” indicó.

Prometió que, en cuanto tenga la información lo hará público aunque haya “figuras” del Gobierno del Estado que piden no litigar en medios.