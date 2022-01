“Tengo experiencia de sobra”: César Verástegui

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “No hablo de los dientes para afuera, a mi mi padre siempre me enseñó a trabajar, a ser prudente y a ser generoso, afirmó el precandidato del PAN a la gubernatura del Estado César Verástegui Ostos.

“Yo sí hablo de mi padre cuando digo que me siento orgulloso de él, que fue más que un gobernador, que me enseñó a trabajar, que me enseñó a respetar, escuchar, a ser prudente, que me enseñó a ser generoso, no como otros”.

“Yo sí sé a dónde voy y por eso vengo”, enfatizó.

En un encuentro que sostuvo con el sector campesino del Partido Revolucionario Institucional en la sede de la Confederación Nacional Campesina, Verástegui Ostos dijo; “tengo experiencia de sobra”.

Al hacer un llamado a la unidad y a trabajar con miras a un proyecto político no solo para renovar la gubernatura, el abanderado del PAN en la etapa de precampaña en el actual proceso electoral para renovar la gubernatura del estado, mencionó; “todos debemos estar unidos, quiero pedirle a todos ustedes que hay que trabajar con miras hasta el 2024, porque el 24 hay que cambiar la política pública que tanto daño le ha hecho a los mexicanos”.

Al señalar que la pobreza ha ido creciendo durante el actual Gobierno federal, Verástegui Ostos recalcó; “tenemos la oportunidad, hay que estar unidos”.

Y agregó; “tenemos que estar unidos, en el 22 es un proceso, en el 24 es donde se van a cambiar las políticas públicas para mejorar”.

Mencionó que las alianzas son para tener gobiernos de coalición, y tener un contrapeso en el Gobierno federal, y en el 2024 la sociedad va a tener la oportunidad de volver a darle dirección y rumbo al país.

“A darle direccción y rumbo para la vida de los campesinos, y hoy que estoy en este proyecto tengan la certeza que tengo la sensibilidad para escuchar, resolver y para atender a todos los sectores de la población, traigo experiencia de sobra”.