Bárbara de Regil revela que sufrió acoso

Bárbara de Regil abrió su corazón durante el programa de Gustavo Adolfo Infante, “El minuto que cambió mi destino”, donde habló sobre una terrible experiencia que vivió con un taxista.

“Salí de casa de un amigo en Costa Azul, en Acapulco, y me subí a un taxi, un bocho blanco con azul. Le dije: ‘Llévame a mi casa’, mi papá vivía del otro lado. Íbamos en el bocho y en eso frente a una plaza que es color azul el tipo me empezó a tocar la pierna. Abrí la puerta, me bajé corriendo, se estacionó, se bajó corriendo atrás de mí y me agarró del cuello: ‘Págame mamita’. Una cosa muy fea”, mencionó la actriz de “Rosario Tijeras”.

La conductora recordó que, en otra ocasión, decidió subirse a otro taxi, sin embargo, las cosas empeoraron, pues el chófer subió por unas montañas.

“Me subí a otro taxi y el tipo empezó a subir por las montañas, por Caleta pero hasta arriba. En eso se paró en un mirador, yo iba atrás y dije: ‘¿Qué hacemos aquí?'”, dijo.

Además, Bárbara puntualizó que esas experiencias la dejaron marcada y que, como ese tipo de historias, vivió más.

“Le dije: ‘Creo que por aquí no es, joven’, y me empezó a contar: ‘Desde hace mucho no tengo relaciones con mi esposa y me gustaría tener contigo’. Me dijo muchas cosas y me puse a llorar, cuando quise abrir la puerta, él puso la mano y dijo: ‘Cálmate’. Yo era muy chiquita. El señor me dejó ahí y me bajé corriendo, llorando, pase muchas veces este tipo de agresiones”, finalizó.

La actriz también habló sobre la felicidad que sintió ante la llegada de su hija Mar, pues, a pesar de haberse convertido en madre a muy temprana edad, mencionó que se convirtió en una motivación para salir adelante.