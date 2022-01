Gomita explota contra haters que criticaron sus glúteos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Gomita compartió un vídeo en su cuenta de TikTok en el que aparece bailando al ritmo de un tema que se convirtió en tendencia.

La conductora aparece con un conjunto de pijama mientras muestra sus mejores movimientos, sin embargo, los usuarios la criticaron porque, aseguraban, que mintió cuando dijo que se había retirado los implantes.

Al respecto, Aracely Ordaz ‘Gomita’ decidió responderle a todos esos internautas que opinaron sobre su aspecto físico.

“Quiero hablar de este vídeo y de todos los comentarios que hay en este vídeo, y bueno, mis nalgas están aguadas porque evidentemente me quité los implantes y al quitarme los implantes eso fue lo que quedó. Si los tuviera, están duras y no se mueven, que si no los tengo…”, mencionó.

Comentó que se siente mejor que nunca, pues tomó la decisión de quitarse los implantes para estar cómoda consigo misma e incluso, señaló que los mensajes en los que la comparan con Lyn May o con El Pirata de Culiacán no le afectan.

“Pues bueno, voy a seguir hablando del tema de mis implantes. Yo me los quité y pues obviamente quedaron mis pompis aguadas, pero creo que me siento mejor ahora no teniendo los implantes. Lo que quedó fue la grase que me habían puesto para el acomodo de los implantes. Me siento muy contenta de que ya no los tengo, estoy contenta de que así son mis pompas y ya. Que si los tenía, se me veían raras, ahora que no los tengo, estoy mintiendo que me los quité y los sigo teniendo. Te agradezco que te hayas metido a los comentarios, porque yo también los leo y me cago de la risa. Besos de Lyn May, del Pirata de Culiacán. Los amo”, puntualizó.

Finalmente, la influencer decidió cerrar con broche de oro el tema, al recalcar que no le importaban las críticas, pues era feliz porque estaba bajando de peso.

“Cabe resaltar que tuve el dinero para ponérmelos y ahora tuve el dinero para quitármelos, y si quiero me los puedo arreglar y si no, pues no. Ahorita no estoy preocupado por eso. Estoy disfrutando que estoy bajando de peso”, concluyó.

Con información de: telediario.mx