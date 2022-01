J Balvin regalará tenis a niño que era molestado por usar par pirata

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

J Balvin sorprendió a uno de sus pequeño fans al anunciarle que le enviará los tenis Jordan con los que el cantante hizo una colaboración.

Todo comenzó porque el niño es Tiktoker y en esta red social sube videos que documentan su día a día, el uno de los clip que subió el menor se le pueden ver los tenis.

Sin embargo, el niño recibió comentarios y críticas porque los usuarios señalaron que los tenis que usaba en el clip eran “piratas”, no los originales de J Balvin.

El niño decidió responder a los comentarios de hate: “No me importa que mis tenis sean pirata, para los que me dijeron que eran pirata en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá”.

https://m.tiktok.com/v/7056477840191081775.html?u_code=dhdje2d8j3d0bk&preview_pb=0&language=es&_d=dlh3cdk4m5j1li&share_item_id=7056477840191081775&source=h5_m×tamp=1643059977&user_id=6938220369413899269&sec_user_id=MS4wLjABAAAAaKcKk-UPraDfDwyVvSOhc2ua52r9koKFvDqAthdeaiSzs-eZHWmMT8FQXN6jwtSK&utm_source=whatsapp&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7056652256531384070&share_link_id=78da7122-cc22-47cc-b749-a27ec9358219&share_app_id=1233