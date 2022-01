Kunno anuncia que participará en serie de Netflix

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Kunno sorprendió a sus seguidores luego de compartir el tráiler oficial del nuevo proyecto en el que participará.

Se trata de la serie “Ritmo Salvaje” de Netflix.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el dio a conocer la noticia.

“Una vez más, los sueños sí se hacen realidad. Estamos en Netflix, Ritmo Salvaje. Brillos, familia, amigos, colegas, haters, los sueños si se hacen realidad. Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo porque estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar”, señaló.

Mencionó que en varias ocasiones llegó a cuestionarse si podría con este nuevo proyecto, sin embargo, lo logró.

“Cuando supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar, le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero sí pude, y te quiero decir a ti, que estás detrás de un cel, que tú también puedes”, puntualizó.

El influencer señaló que, en todo momento, se sintió cobijado por el resto del equipo, pues siempre lo motivaron y le aconsejaban qué era lo mejor que podía hacer.

“También quiero agradecerle a estás estrellas de la mejor serie del mundo por abrazarme, por enseñarme, por no verme cómo un extraño cuando llegué a set. Tenía miedo de que dijeran “¿y ahora esté loco que?”, sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron familia. Nos vemos el 2 de marzo”, finalizó.

Como era de esperarse, Kunno recibió un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores.

“Un sueño más hecho realidad, todo debido a tu disciplina, perseverancia y ganas de crecer cada día”, “Qué linda descripción para este proyecto tan bello”, son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en el post del influencer.

Con información de: telediario.mx