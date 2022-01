Tenemos un precandidato de lujo: Marko Cortés

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tampico, Tamaulipas (24 de enero de 2022).- Con César Verástegui Ostos en Tamaulipas el Partido Acción Nacional refrendará el triunfo en la elección para Gobernador del Estado, afirmó el dirigente nacional de este organismo político, Marko Cortés Mendoza.

En el marco de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN, que congregó a Senadores y Diputados federales, Cortés Mendoza reconoció en Verástegui Ostos una pieza muy importante del gobierno estatal para avanzar en la recuperación de la seguridad pública.

“Tenemos un precandidato que si conoce Tamaulipas, que viene desde abajo, que le ha costado su preparación, no es político porque su padre fue gobernador, nuestro precandidato si tiene capacidad para sacar adelante el estado y con él vamos a ganar la gubernatura. César, contigo vamos a refrendar el Gobierno del Estado, tienes la simpatía de la gente para ganar, cuenta con nosotros”, le refirió el dirigente nacional panista.

Por su parte, el coordinador de los Senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, dijo que César es alguien que conoce perfectamente la problemática en el estado, “Tamaulipas necesita gente responsable, tiene la experiencia y capacidad para asegurar que las cosas puedan marchar de manera adecuada”.

Jorge Romero Herrera, Coordinador de los Diputados federales del GPPAN, también refrendó el apoyo para que Verástegui Ostos sea el próximo gobernador de Tamaulipas”.

Al participar como invitado a esta reunión, el precandidato César Verástegui agradeció el respaldo del GPPAN a su proyecto político y comprometió su trabajo para hacer prevalecer la democracia: “si algo le ha costado a México es la democracia, como para destruirla… no puede haber retroceso… no puede haber anarquía”.

Dijo que salir en unidad y armonía en la alianza “Va por Tamaulipas”, conformada por el PAN, PRI y PRD se siente fortalecido y comprometido para, con trabajo, cumplir con las expectativas de triunfo.

En esta reunión estuvieron presentes los legisladores Ismael García Cabeza de Vaca, Kenia López Rabadán, Nadia Navarro Acevedo, Alfredo Botello Montes, Gloria Núñez Sánchez, Alejandra Reynoso Sánchez, Mayuli Martínez Simón, Minerva Hernández Ramos, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Además de Roberto Moya Clemente, Gina Cruz Blackledge, Estrella Rojas Loreto, Indira Rosales San Román, Víctor Fuentes Solis, María Guadalupe Saldaña Cisneros, entre otros.