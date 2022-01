‘Barre’ ómicron con no vacunados: especialista

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La variante ómicron prácticamente está “barriendo” con aquellas personas que han decidido no aplicarse ninguna vacuna anticovid-19, pues invariablemente, aparte de aquellas que tienen alguna comorbilidad, son las que han estado presentando complicaciones, aseguró José Alfredo Rodríguez Trujillo.

Sin embargo el epidemiólogo fue más allá al advertir que la actual ola de contagios que registra no sólo Tamaulipas, sino todo el país, podría aminorar su impacto hasta mediados del mes de marzo, tomando en cuenta el comportamiento de anteriores repuntes.

“De acuerdo con los datos que se tienen respecto a las hospitalizaciones que se registran en las últimas semanas que tiene el actual repunte, se trata de pacientes que no tienen antecedentes de vacunación y eso es una muestra de que no estar vacunado puede generar mayores complicaciones”, expuso.

Sin embargo el especialista aclaró que eso no significa que quienes tienen esquema completo de vacunación estén a salvo, pues existen otros factores que pueden incidir para que una persona contagiada tenga que llegar a ser hospitalizada.