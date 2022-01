Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Tras detectar once casos de covid-19 entre la tripulación, Coepris puso en cuarentena a la embarcación de bandera panameña Bulk Trident.

Los casos positivos de covid-19 fueron detectados luego de la implementación de los protocolos sanitarios por personal de Sanidad Internacional Marítima de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La embarcación arribó al Puerto de Altamira, procedente del Puerto de Gramercy, Louisiana, Estados Unidos con un total de 20 tripulantes de diversas nacionalidades.

Luego de la declaración marítima en la que se dio a conocer de los once casos positivos, se determinó por la autoridad sanitaria no permitir la entrada del buque a la terminal marítima, estableciendo su permanencia en el área de fondeadero y decretando cuarentena a la embarcación panameña.

A través de un comunicado se dio a conocer que adicionalmente se emiten recomendaciones sanitarias para la tripulación, tales como el aislamiento de camarotes, uso de equipos de seguridad, lavado y desinfección constante de manos, evitar el uso de áreas comunes y llevar a cabo el control de oxigenación y temperatura en tripulantes tres veces al día.

La Coepris destacó que para evitar la propagación de diversas enfermedades, entre ellas la del covid-19, continúa con la implementación de protocolos y medidas sanitarias en diversos puntos de entrada internacionales.