Exige IP despolitizar el fondo de capitalidad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

El sector privado de Victoria pidió a las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, no usar a la Capital de Tamaulipas como “manzana de la discordia” ni mucho menos el fondo de capitalidad como un pretexto para desahogar sus diferencias partidistas.

Eduardo Salmán Orozco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta Ciudad, comentó lo anterior y aclaró que no se trata de arrebatarle recursos a otros municipios, pues cada quien debe hacer su lucha para beneficio de toda la sociedad.

“Definitivamente consideramos que Victoria no puede estar en medio de un forcejeo entre fuerzas políticas, no puede ser la manzana de la discordia en el Congreso del estado y el fondo de capitalidad no puede estar sujeto a las diferencias entre los partidos allí representados”, expuso.

El empresario añadió que resulta obvio para todos los legisladores, que semana a semana vienen a la Ciudad, que de aprobarse ese fondo los beneficios serían para toda la sociedad victorense y desde luego para su economía.