Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aún con el avance en el número de contagios entre el personal del Municipio, contrario a lo que sucedió cuando inició la pandemia de covid-19 actualmente el Ayuntamiento de Victoria no tiene contemplado cerrar actividades, afirmó el oficial mayor Daniel Eugenio Fuentes Navarro.

En todo caso, dijo, la determinación se haría por recomendación del Gobierno federal o estatal.

“La instrucción que tenemos es continuar con el servicio, no vamos a cerrar el Gobierno municipal, vamos a seguir trabajando esto no podemos detenerlo y no se va a detener en estos momentos por el tema de la pandemia”.

Entrevistado este miércoles, Fuentes Navarro recalcó; “seguimos cuidándonos, seguimos tomando las medidas pero por ninguna causa hasta el momento a menos que recibamos una instrucción ya sea del Gobierno federal o incluso del Gobierno estatal de que tengamos que detener la actividad como nos sucedió cuando inició esta pandemia, pero hasta el momento no”.

El Oficial Mayor reveló que de los más de dos mil trabajadores que tiene el Ayuntamiento actualmente se tienen confirmados 30 casos positivos a covid-19 y otras más sospechosos.

“Ya van aproximadamente 30 casos confirmados, tenemos otro tanto en casos sospechosos, alrededor de diez, 15 casos más de manera sospechosa, que hasta no tener una prueba de las que hacen los laboratorios nos indican si es o no”.

Cabe señalar que entre los casos sospechosos que están pendientes de los resultados de exámenes de laboratorio se encuentra el segundo síndico Ernesto Avalos Bustos.

“Es sospechoso, todavía no está confirmado, presentó síntomas, posiblemente entre hoy o mañana ya tendremos un resultado oficial”, reveló el Oficial Mayor.