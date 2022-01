Impacta ausencia escolar a las rutas de transporte

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- La falta de clases presenciales y el aumento de plataformas digitales para el servicio de transporte público, ha afectado de manera considerable a los concesionarios de las diferentes rutas que hay en el municipio de la urbe petrolera.

El regidor integrante de la comisión de transporte en el municipio, Azael Portillo Alejo, señaló que han sido muchos los factores que han afectado a los concesionarios en estos últimos años.

Dijo que ya son muchos meses que no se ha regresado a la normalidad en la cuestión de las clases presenciales, aunado a eso la llegada de plataformas digitales que ha sido una competencia más para los operadores del transporte local.

“La pandemia, se involucra el tema de las plataformas digitales, el resguardo, recordemos que en cuestión de la educación ha sido un fenómeno constante, el tema que en este momento no hay clases presenciales y eso también ha limitado”, indicó.

Aunque dijo que no le han informado sobre la desaparición de algunas rutas que cubrían diferentes sectores del municipio de la urbe petrolera, sabe de las dificultades que pasan los residentes de las zonas alejadas de la mancha urbana para trasladarse a diferentes puntos de la ciudad y de los municipios vecinos.

“Vamos convocar una reunión con la Comisión de Transporte con los compañeros regidores para atender estas peticiones, si bien es cierto que se han estado actualizando las rutas de manera estratégica, debe ser la prioridad es que haya un buen servicio para la ciudadanía y más para la zona norte que evidentemente tienen muchas carencias para poder trasladarse a otras zonas de la ciudad”, externó.

Una de las colonias con mayores afectaciones ha sido la Adriana González, en donde los habitantes deben caminar cuadras por calles que se encuentran en malas condiciones para abordar alguna ruta que los lleve a otros sectores.