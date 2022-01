Luto en el ciclismo tamaulipeco

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Alberto de la Garza.-

Después de varias complicaciones de salud en los últimos días, pero impulsando la práctica del deporte de la “fibra y el pedal” hasta el último momento, el presidente de la Asociación Estatal de Ciclismo de Tamaulipas, Arturo Silva Infante, falleció a la edad de 72 años.

Fue a través de redes sociales en donde la familia dio a conocer la lamentable noticia sobre la pérdida del promotor del ciclismo a nivel estatal.

Hablar del ciclismo de ruta y montaña tendríamos que mencionar el nombre de Arturo Silva Infante, ya que fue un incansable promotor de este deporte por más de 30 años, donde tanto a nivel estatal como nacional siempre puso en alto el nombre de Tamaulipas.

Entre las competencias más importantes, las cuales el tamaulipeco siempre impulsó, fue la del Novato del Año, la Vuelta a Tamaulipas, la Ruta de la Naranja, La Guadalupana, entre otras más.

Fue en el mes de junio del pasado 2021 cuando Arnulfo Mata Huerta tuvo la fortuna de entrevistarlo y aquí la recordamos.

DEJA HUELLA EN EL CICLISMO

Infatigable promotor de esta popular disciplina que se practica en el corazón de Tamaulipas desde tiempos inmemorables.

Bueno poco antes de que los “Cácaros del STIC se dieran a conocer con aquella memorable carrera que tuvo como meta de llegada frente al Cine Terraza Obrero ubicado por aquellos años donde actualmente está el majestuoso Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

Bien como Arturo con su “carcacha” recorría las principales carreteras de Tamaulipas y de otros estados “se nos ocurrió así de pronto formularle un cuestionario para que nos cuente parte de su vida deportiva en la que entregó parte de su vida sorteando un sin fin de problemas pero siempre, y nos consta, que ‘haciendo tripas corazón” siempre sacaba adelante sus competencias.

He aquí el cuestionario.

¿Cuál fue la causa, motivo o razón para involucrarse en este deporte de las dos ruedas?

Empecé desde muy joven porque me gustó el ciclismo y luego de participar en algunos eventos, yo formalicé unos clubes, entre ellos Novedades que tenía muy buenos corredores en esa época y de ahí empecé a involucrar a hacer eventos y después me involucré en buscar patrocinios para hacer eventos de ruta, buscando apoyos.

En ocasiones la falta de apoyo por parte de las autoridades deportivas para sacar adelante sus programas esto no fue motivo para cumplirle a sus corredores, ¿cómo le hacía para gestionar el apoyo?

Yo buscaba apoyos en la iniciativa privada, uno de ellos es nuestro amigo Carlos Banda Díaz, el tenía la farmacia San Carlos y otro de los amigos Tomás Sánchez, el también estuvo muy involucrado en este deporte, así como también tuve el apoyo de la Presidencia Municipal con Mata Blanco, Tito Reséndez, Gustavo Cárdenas, que ellos me apoyaron mucho en este deporte y a veces con otras organizaciones sindicales como los albañiles, por nombrar algunas, pero siempre tuve el apoyo de grandes amigos.

¿Qué satisfacción le deja su entrega a este deporte?

Bastantes, sobre todo a mi familia que siempre ha estado unida y que le ha gustado este deporte y que a mí en lo personal una entrega total a este deporte porque me gusta y yo no le hace que estuviera enfermo, pasando fríos, a veces muchas cosas en la vida como en la carretera, accidentes y todo eso, pero salimos adelante, siempre sufriendo en los viajes que hacíamos sin dinero pero con muchas ganas de salir adelante.

ARTURO PLATIQUEMOS SOBRE SUS VIVENCIAS EN EL CICLISMO

Sufrí mucho sobre todo en la carretera, accidentes, sobre todo que yo tuve siempre muebles muy viejitos en cambio así me iba a las salidas, nos íbamos de madrugada, una vez nos fuimos a Tampico a la 1:00 am y llegamos a dormir afuera de un hotel en la banqueta, tanto sufrimientos que tuvimos con los corredores, yo seguí luchando para que este deporte no caiga.

En la Vuelta de Tamaulipas, ¿qué corredores les llamó más la atención?

Para mí todos los corredores fueron excelentes, todos pusieron su esfuerzo por no decir nombres porque para mi todos fueron excelentes, le echaron muchas ganas.

¿Qué nos puede decir de Antonio Martínez y de don Carlos Banda Díaz y de don Fernando Morán?

De Antonio Martínez no dudamos que fue un excelente directivo, fue uno de los mejores jueces a lado de Agapito Infante y Mariano Abundis, una época de oro que ellos pasaron en el ciclismo estatal y nacional porque aquí estuvieron en grandes eventos. Carlos Banda es un magnífico amigo y fue un excelente patrocinador que nunca nos dejó tirados, siempre nos apoyaba para trasladarnos a varios lugares de la República y costeando la gasolina y dándole el apoyo al ciclismo. Fernando Morán fue un excelente organizador en cuestión de ciclismo infantil, tenemos la dicha de que cuando él estaba aquí hicimos el Campeonato Nacional Infantil que se realizó por el Estadio.

¿LA NOVATO DEL AÑO, QUÉ RECUERDOS VIENEN A SU MENTE?

Es una satisfacción hacer este evento porque de ahí salen los frutos, para que los jóvenes corran en eventos nacionales y de ahí salen también para participar en categorías Elite, Sub-23, porque son jóvenes nuevos que le echan muchas ganas y siempre hemos tenido esa satisfacción de hacer ese evento porque así nos echamos a cuestas con una promesa de que no se cayera estos eventos que dejó huella Mariano Abundis Sánchez, ese gran maestro y a quien yo le aprendí mucho porque siempre estuve viendo lo que él hacía y lo hacía muy bien, y de ahí fue también un aliento para mi hacer eventos de esa relevancia.

¿POR QUÉ DEJÓ LA ASOCIACIÓN Y CUÁNTOS AÑOS SE SOSTUVO EN SU PUESTO?

La asociación no la he dejado totalmente, lo que pasa es que la Asociación se pasó a cargo de Paola Silva, ella es la encargada de realizar las cuestiones administrativas, yo todavía estoy activo pero ya con otros cargos para sacar adelante el ciclismo, yo estos 26 años que llevo al frente tengo muchas satisfacciones en mi vida porque siempre hemos estado poniendo en alto el ciclismo de Tamaulipas.