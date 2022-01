Piden a CFE remover postes ‘atravesados’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz / El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Ante el crecimiento poblacional de Altamira y la mala planeación en el trazo de las colonias asentadas hace menos de dos décadas, fueron colocados postes en las que ahora se convirtieron en avenidas convirtiéndose en un verdadero problema para peatones y automovilistas al momento de transitar, por lo que demandan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la remoción de esos arbustos.

El presidente municipal Armando Martínez Manríquez, informó lo anterior e indicó “la ciudad de Altamira creció sin haber sido debidamente planeada y por consiguiente sus servicios, por lo que ahora es necesario empezar a corregir esas fallas en beneficio de sus propios habitantes quienes nos demandan una solución a sus demandas”.

Uno de los ejemplos que señaló el gobierno municipal fue el relacionado a los postes de concreto ubicados en las diversas arterias y avenidas de la ciudad “los vecinos de los fraccionamientos Arboledas y San Jacinto, nos están demandando la remoción de un poste colocado en la calle C 2 entronque con la avenida Perimetral Vial que comunica con el bulevar de Los Ríos y de la Industria, pues ese arbotante representa un riesgo para los automovilistas”.

El poste en mención se localiza justo en el carril de salida de la calle C 2, procedente del fraccionamiento San Jacinto y que entronca con la avenida Perimetral Vial y hace entronque en la que en fecha reciente fue colocado un semáforo por lo que el tráfico vehicular se ha visto incrementado.

“Creemos que el propósito fundamental es ir terminando con todos estos problemas que le afectan a la ciudadanía, por lo que ya estamos trabajando en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para que nos apoye en este tipo de problemas, solo le pedimos también a los demandantes que nos tengan un poco más de paciencia para resolver estas problemáticas”, agregó Martínez Manríquez.

Pero este tipo de detalles es común observarlo en Altamira debido a que hace alrededor de 20 años fueron trazadas las colonias y las autoridades de aquel entonces no previeron que la zona urbana de este municipio se convertiría en un polo de desarrollo en el nuevo milenio al ser la única extensión territorial que tiene espacio para albergar nuevos centros habitacionales en la zona sur de Tamaulipas, pues Ciudad Madero y Tampico ya no cuentan con espacios disponibles.