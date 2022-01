¿Te puedes bañar si tienes Ómicron? La recomendación de los doctores

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Debido al repunte de casos positivos por Covid-19, existen nuevas dudas entre las personas que se contagiaron de la variante Ómicron y una de ellas es si es recomendable bañarse durante los días de infección.

Cabe recordar que los síntomas del coronavirus suelen sentirse como una gripa común, pero en algunos casos llegan a complicarse con neumonía que requiere hospitalización e incluso provoca la muerte.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene información al respecto, los doctores alrededor del mundo señalan que no existe una indicación para no hacerlo.

De acuerdo con el sitio web de consultas médicas Practo, las personas contagiadas de Covid-19 pueden bañarse, siempre y cuando se cuiden de no exponerse a un cambio de temperatura extremo después de ducharse.