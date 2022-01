Acumula pandemia 125,489 contagios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd.Victoria,Tamaulipas.- El repunte de casos nuevos de covid-19 en Tamaulipas se enfila a una segunda semana con alza significativa, al reportarse este jueves mil 680 casos nuevos, la mayor cifra desde el 19 de enero cuando se confirmaron mi 744, además de cuatro defunciones.

En esta ocasión el municipio que agregó más casos fue Reynosa con 404, seguido de Matamoros con 367, Madero 158, Tampico 155 y Nuevo Laredo 154.

La Secretaría de Salud estatal informó que la cifra de casos positivos acumulados se elevó a 125 mil 489 de los cuales 104 mil 830 pacientes se han recuperado, en tanto que siete mil 128 fallecieron tras contagiarse con el virus SARS-CoV2.

La titular de la SST, Gloria Molina Gamboa, reiteró la advertencia sobre la rápida propagación de la variante ómicron, de ahí la importancia de completar el esquema de vacunación y aplicarse la dosis de refuerzo a fin de disminuir complicaciones graves que pudieran derivar en fallecimientos.

Por lo que urgió a evitar salidas no esenciales, lavar y desinfectar objetos de uso común, no saludar de mano, abrazo o beso ni asistir a fiestas, sitios aglomerados o reuniones sociales en las que no se respeten las medidas de seguridad sanitaria.

REFUERZO EN MÁS MUNICIPIOS

Por otra parte la SST informó que la próxima semana entre el 31 de enero al cuatro de febrero, continuará la aplicación de la vacuna anticovid con el refuerzo a adultos mayores de 60 años y más, así como rezagados con AstraZeneca en Altamira, Ocampo, Jiménez y Abasolo y en San Fernando con Moderna.

En tanto que se aplicará la primera dosis para adolescentes de 15 a 17 años con la vacuna Pfizer en San Fernando, Jiménez y Abasolo. Y segunda dosis para adolescentes de 15 a 17 años también con la vacuna Pfizer en Ocampo, Río Bravo y Valle Hermoso.