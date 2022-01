Tras contraer matrimonio con Ben en 2021, las gemelas DeCinque esperan poder casarse en el extranjero, pues las leyes australianas no lo permiten

Existen relaciones poco comunes que pueden dar de qué hablar, tal es el caso de las hermanas gemelas australianas Anna y Lucy DeCinque, quienes hacen todo juntas, tienen el mismo novio e incluso tienen planeado sincronizar su embarazo. Esta es la historia.

Anna y Lucy, influencers en YouTube, saltaron a la fama mundial al participar en el programa Extreme Sisters en 2021, donde causaron revuelo por detalles como vestirse igual, ir al baño juntas, medir su comida para consumir la misma cantidad y, sobre todo, por compartir novio: un electricista de nombre Ben de 37 años, con el que han mantenido una relación desde 2012 y se comprometieron en matrimonio en 2021, precisamente en el programa televisivo.

“Pensamos la una en la otra como una sola persona. Nunca podemos estar separadas“, dijo Lucy en entrevista con el medio New York Post. Las hermanas también se refieren entre sí como “almas gemelas”.

“Cuando va al baño, la acompaño; cuando se ducha, la acompaño. Lo que sea, lo hacemos. Nunca nos separamos. No creo que podamos funcionar el uno sin el otro. Tenemos ansiedad por la separación. Estamos unidas la una a la otra”, aseguró Anna.

En cuanto a su relación con Ben, las hermanas aseguran que congeniaron con él apenas lo conocieron. “Es mucho más fácil para nosotras compartir un novio […] Nos trata por igual. Sabe que lo que hace a una gemela, lo hace a la otra”, mencionó Anna para el mismo medio.

Sobre los comentarios en contra de su relación, Lucy señaló que la gente puede juzgarlas, pero lo que las hermanas tienen con Ben funciona, pues él entiende su vínculo y no las juzga.

Las gemelas, que se han ganado el título el título de las “gemelas más idénticas” del mundo”, también han asegurado que no ha sido un problema en que amigos y familia apoyen su inusual relación, pues señalan que “si no lo aceptan, no estarán en nuestra vida”.

“La gente puede tener sus opiniones, pero al fin y al cabo no hacemos daño a nadie. Estoy orgullosa de esta hermosa relación”, aseguro Lucy.

Tras contraer matrimonio con Ben en 2021, las gemelas DeCinque esperan poder casarse en el extranjero, pues las leyes australianas no lo permiten.

Tienen pensado llevar su relación un paso más adelante, pues Anna y Lucy quieren ser madres, por supuesto, al mismo tiempo e incluso subieron un video a YouTube en el que ambas se toman la temperatura, pues vieron en internet que cuando sube significa que están ovulando. Y sí, ambas tuvieron la misma temperatura.

Tener a sus bebés al mismo tiempo sería muy especial para ellas, considerando que les gusta realizar todo juntas y esta no es la excepción, aunque reconocen que conseguirlo es mucho más complicado de lo que pensaban y ya en 2019 habían asegurado que iba “a ser otro reto”, ya que “hay mucha presión sobre Ben”.

